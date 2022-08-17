البصرة.. تفكيك عصابة خطيرة تمتهن السطو على محال الصيرفات

2022/08/17 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، من تفكيك عصابة تمتهن السطو على محال الصيرفات في محافظة البصرة وألقت القبض على افرادها.

وأشار بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم) أنه تم "إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تشكيل عصابي خطير يمتهن عمليات السطو المسلح على محال الصيرفة ومنافذ (الكي كارد) في محافظة البصرة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على (4) عناصر ينتمون لهذه العصابة ، وبعد مقاطعة المعلومات تبين أن ثلاثة منهم أشقاء، وذلك خلال عملية خاطفة أدت إلى القاء القبض عليهم جميعاً وفق المادة (442) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "ومن خلال التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية، اعترفوا بتنفيذهم عملية سطو مسلح على صريفة في منطقة جبيلة سرقوا خلالها مبلغ (50) مليون دينار بعدما قيدوا صاحب الصيرفة، إضافة إلى عملية أخرى سرقوا خلال أحد منافذ (الكي كارد) في منطقة الخمسة ميل، وقد سرقوا على إثر هذه العملية مبلغ (112) مليون دينار وسلاح نوع مسدس مرخص يعود لصاحب المنفذ".

وتابع البيان، "بعد التعمق في التحقيق مع المتهمين ومطابقة اعترافاتهم مع المعلومات الاستخبارية التي توفرت لدى وكالة.



الاستخبارات ، تبين أن هناك شريكاً خامساً لهم قتل أثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح على منفذ (كي كارد) في شارع الجاهزة بقضاء الزبير، حيث اطلق صاحب المنفذ النار صوب المهاجمين، وهو ما تسبب بقتل العنصر الخامس متأثراً بإصابة تعرض لها في منطقة الرأس".

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