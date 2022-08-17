أول تعليق لمكتب الصدر بعد انعقاد اجتماع الكتل السياسية برعاية الكاظمي

2022/08/17 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر التيار الصدري، اليوم الاربعاء، أول تعليق له بعد انعقاد اجتماع الكتل السياسية برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب الشهيد الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري بجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشارك في الحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

هذا وبدأ اجتماع القوى السياسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالقصر الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) ان "الاجتماع الذي دعا إليه الكاظمي بدأ الآن بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأضاف أن "الاجتماع لم يشهد أي حضور للتيار الصدري".

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