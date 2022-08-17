2022/08/17 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الصدر الخاص: التيار الصدري بجميع عناوينه لم يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر الخاص: التيار الصدري بجميع عناوينه لم يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر الخاص: التيار الصدري بجميع عناوينه لم يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).