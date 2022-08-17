2022/08/17 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور زيدان وبلاسخارت..بدء اجتماع قادة الكتل والأحزاب في القصر الحكومي

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