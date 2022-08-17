2022/08/17 | 14:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سند: لدي ٣ دعاوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/17 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سند: لدي ٣ دعاوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سند: لدي ٣ دعاوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).