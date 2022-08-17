المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل مجلس النواب

2022/08/17 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت المحكمة الاتحادية، اليوم

الأربعاء، موعد البت بدعوى حل مجلس

النواب

وأفاد مصدر ، إن "المحكمة الإتحادية

قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان

الى الثلاثين من الشهر الجاري".



بناءا

على الدعوى القضائ

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