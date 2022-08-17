2022/08/17 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرّج معسكر الإمام الحسين (عليه السلام)

وباشراف المديرية العامة للتدريب،

الثلاثاء، دورة أمنية جديدة في

الاستخبارات العسكرية لـ (58) متدربا من

مقاتلي الحشد الشعبي.

وبلغت هذه الدورة التسلسل العاشر اذ حم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخريج دورة لعدد من مقاتلي الحشد الشعبي في الاستخبارات العسكرية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخريج دورة لعدد من مقاتلي الحشد الشعبي في الاستخبارات العسكرية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).