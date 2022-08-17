2022/08/17 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت نقابة الأطباء عن حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع النقابات والاتحادات دون أن يكشف عن موضوعه، داعيةً المسؤولين في الدولة العراقية إلى المزيد من الاهتمام بالمشاكل التي تواجه القطاع الصحي.وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد دعا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاسنان والمحامين .. نقابة الاطباء تعتذر عن حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاسنان والمحامين .. نقابة الاطباء تعتذر عن حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).