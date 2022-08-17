2022/08/17 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم اللوجستي والزكاة لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي في قاطع داقوق وهو ما يسمى المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للعصابات الارهابية الملقب (ابو هاني)"، مبينة أن "الارهابي صادرة بحقة مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) ارهاب".

وأضافت، أن "العملية نفذت باشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك".

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