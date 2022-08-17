انخفاض في سعر صرف الدولار لــــ يوم الاربعاء

2022/08/17 | 15:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

انخفض سعرصرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّل سعر بيع الدولار، 148.050 ديناراً لكل 100 دولار.

فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.150 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من ...

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