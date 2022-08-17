البنك المركزي العراقي يسجل أعلى مبيعات له من الدولار خلال العام الحالي

2022/08/17 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أعلى مبيعات له من عملة الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة خلال العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 293 مليون دولار.

كما أن البنك المركزي باع، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 293 مليونا و9 الاف و739 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي بذلك تعد اعلى كمية من المبالغ قام البنك ببيعها خلال العام الحالي.

كما ان هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 220 مليونا و359 الفا و739 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 72 مليونا و650 الفاً دولارا.

بالإضافة إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 301 شركة توسط.

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