انخفاض أسعار خامي البصرة “المتوسط والثقيل”

2022/08/17 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الاربعاء، بنسبة 3% مع انخفاض أسعار النفط العالمية خلال اليومين الماضيين.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.76 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 2.88% ليصل الى 93.06 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.76 دولاران وبنسبة تغيير بلغت 3.01 % ليصل الى 88.96 دولارا.

وانخفضت اسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 100.33 دولار، بانخفاض بلغ 2.98 دولاران، وانخفض أيضا خام مربان الإماراتي إلى 92.84 دولارا بسعر منخفض بلغ 2.71 دولار .

وانخفضت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين مع التخوف من الركود الاقتصاد العالمي، وامكانية زيادة المعروض مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.

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