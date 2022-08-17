كيف يمكنك تغيير كلمة مرور هاتف IPhone؟

2022/08/17 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قد يقع مالكو هواتف iPhone في مأزق كبير في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بأجهزتهم؛ حيث يعتبر هذا الأمر بمثابة مشكلة حقيقية فلا بد من وجود طريقة لفتح الجهاز مع طرق الحماية الشديدة التي توفرها شركة أبل.

وإذا كنت تعتقد أن شخصًا ما استطاع الوصول إلى رمز مرور هاتف iPhone الخاص بك وتفكر في تغيير كلمة المرور إلى أخرى أقوى سنوضح لك خلال هذا المقال كيفية فعل ذلك.

– كيفية تغيير كلمة مرور هاتف iPhone:

1- افتح تطبيق Settings على هاتف iPhone.

2- انقر على خيار Touch ID & Passcode أو Face ID & Passcode، حسب طراز آيفون الخاص بك.

3- أدخل رمز المرور الحالي لهاتف iPhone الخاص بك للمتابعة، في حالة لو أنك تعرف رمز مرور جهازك الحالي وتريد تغييره.

4- بالصفحة الجديدة مرر لأسفل وانقر على خيار Change Passcode.

5- في صفحة Change Passcode أدخل كلمة المرور الحالية لهاتف iPhone الخاص بك.

6- وعندما تظهر رسالة Enter new Passcode اكتب رمز المرور الجديد الذي تريد استخدامه.



وفي حالة إذا كنت ترغب في استخدام نوع رمز مرور مختلف لرمز هاتفك الحالي فانقر على Passcode Options، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

– رمز أبجدي رقمي مخصص: حدد هذا الخيار لتعيين رمز مرور يحتوي على كل من الأحرف والأرقام.

– رمز رقمي مخصص: حدد هذا الخيار لتعيين رمز مرور يحتوي على أرقام فقط، الرسائل غير مسموح بها.

– رمز رقمي مكون من 4 أرقام: يتيح لك هذا الخيار إعداد رمز مرور رقمي مكون من أربعة أرقام.

7- أخيرًا في صفحة Check new Passcode أدخل رمز المرور الجديد مرة أخرى، وبهذه الخطوة تكون أنشأت رمز قفل جديدًا لهاتف iPhone الخاص بك.

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