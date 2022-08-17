2022/08/17 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).