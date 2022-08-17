عمليات شراء وهمية بـ 6 مليارات دينار في صلاح الدين

2022/08/17 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، 17 آب، 2022، عن عمليات شراء وهمية بقرابة 6 مليارات...

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