الأمين العام لـ

2022/08/17 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أن المنظمة ليست مسؤولة عن صعود أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع التضخم.وأوضح هيثم الغيص أن هناك عوامل أخرى خارج المنظمة تقف وراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، مرجحاً …

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