2022/08/17 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ،اليوم الاربعاء ،عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.وقال لابيد: “إستئناف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا واسرائيل يقرران استئناف العلاقات بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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