2022/08/17 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الكاظمي يصدر بيانا رسميا بشأن انطلاق اجتماع الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية المركز الخبري الوطني.

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