لابيد: إسرائيل وتركيا تقرران إعادة تبادل السفراء

2022/08/17 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين، وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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