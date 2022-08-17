الهند: نستورد 40٪ من النفط العراقي المصدر

2022/08/17 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي، عن استيراد بلاده 40٪ من النفط العراقي المصدر.

وقال بيساي خلال حواره مع مجموعة صحفيين بينهم مراسل الاقتصاد نيوز، أن "الهند تستورد ٤٠ بالمئة من النفط العراقي"،

وأضاف، أن "السفارة الهندية في بغداد تمنح يوميا 350 موافقة لسمات فيزا للمرضى والطلبة والتجار، فضلا عن تسهيلات خاصة بالمرضى وكبار السن والقادمين من المحافظات".

وأضاف أن الهند تتقدم بالجوانب العلمية والتكنولوجية والاتصالات والامن والاقتصاد والتنمية الشاملة وفق خطط تفوق امريكا وبريطانيا

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