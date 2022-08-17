هل عادت أسواق الأسهم للسيطرة على اهتمامات مستثمري العالم؟.. خبراء يجيبون

2022/08/17 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: عاد حمى اهتمام المستثمرين بزيادة استثماراتهم ومراكزهم بالأسهم لأبواب البورصات العالمية وخصوصا "وول ستريت" وبأسواق المال بالشرق الأوسط خلال تداولات الشهر الجاري مع الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسة الخاصة بالأزمة الأوكرانية أو …

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