إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة السفيرين وتوطيد العلاقات

2022/08/17 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.وقال لابيد: “إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى … Readmore

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