العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطات النفط

2022/08/17 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شركة تسويق النفط الوطنية

"سومو"، اليوم الأربعاء، أن العراق يحتل

المرتبة الخامسة من الاحتياطات

العالمية للنفط.

وقال مدير الشركة علاء الياسري إن

العراق يحتل المرتبة الخامسة وبنسبة 8.7

بالمئة من

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