وزارة الشباب: البصرة مستعدة لاستضافة “خليجي 25”

2022/08/17 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية

محافظة البصرة لاستضافة بطولة كأس

الخليج “خليجي 25″ مطلع العام المقبل

2023.

وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة

علي العطواني إن “وزير الشباب والرياضة

عدنان درجال،

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