مصر: الدستور الجديد يعكس إرادة الشعب التونسي

2022/08/17 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن خالص تهنئتها إلى تونس حكومة وشعباً بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد.

وقالت مصر ، في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، إنها “إذ تأمل تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، تؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما”.

وأصبح دستور تونس الجديد ساري المفعول بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت النتائج النهائية بعد أن كانت المحكمة الإدارية رفضت الطعون التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” وحزبان آخران معارضان للرئيس التونسي قيس سعيد.



ويمهد الدستور الجديد بالانتقال رسمياً إلى نظام حكم رئاسي تمنح فيه صلاحيات واسعة للرئيس الذي يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.

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