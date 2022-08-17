2022/08/17 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غاري نيفيل، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم...

ظهرت المقالة أسطورة مانشستر يونايتد يصف رونالدو بـ أعظم لاعب في كل العصور أولاً على المسلة.

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