“خبر” تنشر أسماء الشخصيات السياسية التي حضرت جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها الكاظمي

2022/08/17 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أسماء الشخصيات التي حضرت جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، إن “الجلسة حضرها الكاظمي وبلاسخارت ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.

وأضاف أن “من بين حضور الجلسة زعماء الاحزاب السياسية وقادتها وعدد من السياسيين وهم كل من: نوري المالكي، وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وفؤاد حسين وفالح الفياض ومحسن المندلاوي وناظم الشبلي وحسن توران وأسوان الكلداني وبافل طالباني ومثنى السامرائي وأحمد الجبوري (ابو مازن) وخميس الخنجر وشاسوار عبد الواحد ومحمد تميم وعبد السادة الفريجي”.

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