“خلال شهر تموز” إلغاء 49 وكالة غذائية وطحين لمخالفتهم للضوابط والتعليمات

2022/08/17 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التخطيط والمتابعة، التابعة لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، الغاء 49 وكالة غذائية وطحين، بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال تموز الماضي.

وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان إن “دائرتها قامت كذلك تدوير (85) وكالة ودمج (26) وكالة واستحداث (4) وكالة وتسجيل (18463) طفل حديث الولادة وتسجيل (90070) فرد تسجيل جديد فضلا عن شطر (29068) عائلة وشطب (16575) فرد بسبب الوفاة لذات الشهر ورفع الحجب عن (3333) عائلة و(13672) فرد”.

وأكدت صابط على “الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة حجبهم وشطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات وذلك توفيرا المال العام ولحد من حالات التلاعب التي تحدث بهذا الجانب”، محذرة “وكلاء المواد الغذائية والطحين كافة من مخالفة استيفاء مبالغ المفردات الغذائية اكثر من المقرر والبالغة 500 دينار فقط لاغير لكل فرد لقاء تسلمه المفردات”.

والتقت المدير العام بمجموعة من المواطنين واستمعت الى شكواهم واوعزت الى الاقسام المعنية بحلها بأسرع وقت، داعية “المواطنين الى التبليغ عن المخالفات او الاستفسارات وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة الفيس بوك وارقام الخطوط الساخنة لدائرتها ودائرة الرقابة التجارية والمالية وقسم شؤون المواطنين في وزارة التجارة او عبر رابط خدمة راقبني”.

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