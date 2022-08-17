بالوثيقة.. سرايا السلام تعلن براءتها من مجموعة تدّعي الإنتماء اليها

2022/08/17 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري، في وثيقة رسمية براءتها من مجموعة جديدة ممّن يدعّي الانتماء اليها.

ودعا بيان للسرايا الجهات الحكومية الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومقاطعتهم وعدم التعامل معهم مطلقاً.

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