اتحاد الكرة يكلف حكمين عراقيين لقيادةِ مبارياتِ كأس العرب للناشئين

2022/08/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكمين العراقيين،محمد سلمان وحسين فلاح، لقيادة مباريات كأس العرب للناشئين التي تقام في الجزائر للفترة من23/8 ولغاية 2022/9/8.

وعلق الاتحاد العراقي لكرة القدم على التكليف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الاربعاء، قائلا: هي فرصة طيبة للحكمين من أجل تأكيد جدارة الحكم العراقيّ في المحافل العربية وبراعته في قيادةِ المباريات إلى بر الأمان.

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