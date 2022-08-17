صالح: يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين

2022/08/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، الى وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين، وذلك خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية في قصر السلام ببغداد

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس برهم صالح أكّد ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة، وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

وأضاف أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية"، مشيراً إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".

وأشار إلى "أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصاً في الأزمة الراهنة"، منوهاً إلى "أهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة".

وتابع أن "صالح استمع باهتمام، إلى مداخلات السادة رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات حول الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يُعزز الوحدة الوطنية ويحقق الإصلاح ويحمي مصالح المواطنين ويتجاوز المشاكل والثغرات القائمة".

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