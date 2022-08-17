عالية نصيف تحتفي بالمحكمة الاتحادية لإلغائها هذا الامر

2022/08/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن رد المحكمة الاتحادية الطعن بعدم دستورية قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وأبدت نصيف شكرها الى المحمة الاتحادية برد الطعن، وذلك خلال تغريدة لها على موقع تويتر.

وأصدرت المحكمة قرارا حول موضوع إقامة الدعوى بتاريخ 2019/12/17 يتضمن عدم مخالفة القانون المذكور للدستور لعدم مساسه مبدأ الفصل بين السلطات ولا ترتيبه آثار مالية مضافة على الموازنة او التزامات مالية على الحكومة ولم يمس شأن من شؤون السلطة القضائية.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي جمال طاهر الاسدي المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، وتحميله الرسوم والمصاريف ومبلغ قدره مائة الف دينار اتعاب محاماة.

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