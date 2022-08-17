هل تشعر بالتوتر والغضب حين تعلق بزحمة سير؟ إليك بعض النصائح للحفاظ على هدوئك أثناء القيادة

2022/08/17 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيل لي إنّ السائقين الأمريكيين فقدوا نحو 36 ساعة كمعدّل وسطي عام 1921، بسبب زحمة حركة المرور.أمضوا كل هذا الوقت في السيارة الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على صحتهم، جرّاء تراجع النشاط البدني وارتفاع ضغط الدم، وبالطبع، الكثير من التوتر.يقول دوايت هينيسي، عالم نفس حركة المرور، إنه لذلك من المهم الشعور بالراحة والثقة والهدوء على الطريق.

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