سيؤول : المحادثات مع بيونج يانج يجب ألا تكون مجرد «استعراض سياسي»

2022/08/17 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك ـ يول، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضاً سياسياً؛ بل يجب أن تسهم في إحلال السلام.وكرر يون يوم الاثنين، دعواته كوريا الشمالية إلى إنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية.وقال يون إن كوريا الجنوبية ليست في وضع يمكنها من ضمان أمن كوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية، لكن سيؤول لا تريد تغيير النظام في كوريا الشمالية.وأضاف الرئيس الكوري أنه يعتقد أن الخلافات التاريخية مع اليابان التي تعود إلى احتلالها لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، يمكن التغلب عليها وأن البلدين بحاجة إلى التعاون بشكل أوثق في سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي.

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