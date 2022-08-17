الاستخبارات العسكرية تُطيح بمسؤول سيطرات داعش الارهابي في بالانبار

2022/08/17 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرحت الإستخبارات العراقية ، انه اليوم وبعملية نوعية وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة ٣٨ تم نصب كمين محكم لاحد الارهابيين اثناء محاولته دخول منطقة الكيلو ٧ بالرمادي الانبار والاطاحة به .وهو احد العناصر الارهابية التي كانت مسؤولة عن نصب السيطرات وملاحقة المواطنين في المحافظة ، وضبط بحوزته بودرة رواتب كان يستلمها من داعش الارهابي .وهو احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.وقد جرى تسليمه الى جهة الطلب اصوليا.

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