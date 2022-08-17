استخبارات وأمن كركوك تُلقي القبض على ما يُسمى بـ مسؤول الدعم اللوجستي والزكاة لداعش الإرهابي

2022/08/17 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي في قاطع داقوق وهو ما يسمى المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للعصابات الارهابية الملقب (ابو هاني)،صادرة بحقة مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤) ارهاب، نفذت العملية باشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك.

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