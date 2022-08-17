"تصعيد ومعادلة جديدة".. ماذا يحصل على طرفي الحدود السورية - التركية؟

2022/08/17 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيّمت على طرفي الحدود السورية – التركية، خلال الساعات الماضية، أجواء تصعيد "غير مسبوقة"، وبدا المشهد هناك وكأن المنطقة دخلت في "حرب غير معلنة"، وفي وقت صعّد الجيش التركي من ضرباته على المواقع التي تنتشر فيها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدن مختلفة، سرعان ما تتالت الأحداث، لتدخل قوات النظام السوري "على الخط".

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