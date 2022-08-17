النقل: اكثر من 20 طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية غير عاملة

2022/08/17 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاص

حصلت الاقتصاد نيوز، على وثيقة صادرة من مكتب وزير النقل، تؤكد وجود اكثر من 20 طائرة غير عاملة.

ووفقا للوثيقة التي وقعها المهندس حسين محسين خريبط، مدير مكتب وزير النقل، فان القسم الفني في شركة الخطوط الجوية العراقية غير قادر على إدارة هذا الملف الذي يتمثل بادامة الطائرات.

وأكدت الوثيقة، ان هناك عدم اهتمام بصيانة الطائرات وعدم اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الأدوات الاحتياطية وتؤثر ان هناك فساد كبير.

وتابعت، أن طائرة B737-700 مضى جثومها في ارض المطار 3 اشهر بعد استلامها من شركة فلاي بغداد وهذا يؤدي إلى اندثار الطائرة ويفسر اللامبالاة وعدم الجدية في إعادة هذه الطائرة إلى الخدمة بالرغم من التوجيهات.

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