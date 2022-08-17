2022/08/17 | 17:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: عاد حمى اهتمام المستثمرين بزيادة استثماراتهم ومراكزهم بالأسهم لأبواب البورصات العالمية وخصوصاً "وول ستريت" وبأسواق المال بالشرق الأوسط خلال تداولات الشهر الجاري مع الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسة الخاصة بالأزمة الأوكرانية أو …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب الأسهم تخطف أنظار المستثمرين خلال أغسطس.. وخبراء يوضحون الأسباب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكاسب الأسهم تخطف أنظار المستثمرين خلال أغسطس.. وخبراء يوضحون الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).