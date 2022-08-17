مخالفات بمشروع ترميم مدارس ديالى بقيمة 4 مليارات دينار

2022/08/17 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، 08/17/2022، بتنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في مُستندات صرفٍ في...

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