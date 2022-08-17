2022/08/17 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال المتحدث العسكري لحركة عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، 08/17/2022، ان هناك شخصية سياسية...

ظهرت المقالة العصائب: شخصية سياسية كردية فاسدة ترمي بالفتات لمن ينبح أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب: شخصية سياسية كردية فاسدة ترمي بالفتات لمن ينبح) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب: شخصية سياسية كردية فاسدة ترمي بالفتات لمن ينبح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).