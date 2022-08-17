رئيس الجمهورية: الوضع القائم غير مقبول والحوار هو الأمثل لمعالجة الأزمة السياسية

2022/08/17 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية.

وقال صالح خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، في قصر السلام ببغداد أن “للحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية”، مشددا على أن “استمرار الوضع القائم غير مقبول”.

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