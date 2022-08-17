إخماد حريق في مستشفى الكرمة بمحافظة الأنبار

2022/08/17 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق في دار استراحة أطباء مستشفى الكرمه بالأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة بالطابق الثاني في دار استراحة الأطباء في مستشفى الكرمه في محافظة الانبار”.

واضافت ان “الفرق طوقت الحريق ومنعت اتساع النيران إلى باقي غرف الدار وانهت أعمال الإخماد والتبريد من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”، مشيرة الى ان “سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في منظومة التكييف”.

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