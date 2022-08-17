سعياً من إدارته وجهازه الفني للمنافسة على الدوري.. زاخو يعلن تعاقده مع السوري ميلاد حمد

2022/08/17 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق نادي زاخو، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المحترف السوري ميلاد حمد، لتعزيز صفوفه بالموسم الجديد 2022/2023.

ويلعب حمد (25) عاماً بمركز الارتكاز، وسبق له أن مثل الكرامة ومنتخب سوريا.

وأصبح حمد المحترف السوري الرابع مع زاخو، حيث سبق أن تم الإعلان عن صفقات باهوز محمد ومحمد باري وزيد غرير.

وسبق لزاخو أن تعاقد أيضا مع المحترفين الأجانب، الروماني نيكولا كاتالين، والبرازيليين كاتنير فرناندو ولوكاس سانتوس ليما.

ويعد زاخو أكثر ناد عراقي يتعاقد مع محترفين سوريين في هذا الموسم، سعيا من ادارته وجهازه الفني بقيادة حمزة هادي، للمنافسة بقوة على اللقب المحلي وتجهيز كل المراكز بلاعبين محترفين على مستوى عالٍ.

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