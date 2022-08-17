كربلاء توقع توأمة مع طهران



كربلاء توقع توأمة مع طهران
2022/08/17 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خ

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