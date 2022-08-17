الصحة العالمية : 35 الف اصابة بجدري القردة حول العالم

2022/08/17 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الأربعاء، ارتفاع إصابات جدري القردة

إلى 35 ألف حالة حول العالم.

وقالت المنظمة في بيان إن "الإصابات

بجدري القردة زادت بنسبة 20% خلال أسبوع

لتصل إلى 35 ألف حالة في 92

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