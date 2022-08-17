أسبقية الضمائر والقلوب بالتلبية

2022/08/17 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

عزم الإمام الحسين صلوات الله عليه على

الخروج والرحيل قاصداً الوصول إلى

الموقع الذي يتخذ منه نقطة الشروع إلى

المجد والشموخ والكرامة والإباء

والتضحية والفداء .

ذلك الموقع هو مدين

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