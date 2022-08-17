التيار الصدري يقاطع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي

2022/08/17 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى

الصدر، الأربعاء، عدم مشاركته فـي

الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر في بيان مقتضب: «نعلن

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