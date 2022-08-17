درجال يؤكد جهوزية البصرة لاستضافة خليجي 25

2022/08/17 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، من البصرة، دعم الحكومة المركزية وجاهزية المدينة لاحتضان بطولة خليجي 25، متوقعاً حضوراً جماهيرياً متميزاً.وذكرت الوزارة في بيان، أن “درجال تفقد اليوم الاربعاء، رفقة مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد ومدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة زامل، سير العمل في المنشآت الرياضية بمحافظة البصرة تأهباً لاحتضان بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل”.وأكد درجال، بحسب البيان، اثناء تواجده في المدينة الرياضية وملعب البصرة الدولي “جاهزية جميع المنشآت الرياضية والخدمية لاستقبال الوفود على اكمل وجه، بما يؤمن الظهور ببطولة متميزة ستكون الابرز تكاملا وبصورة خاصة من ناحية الجمهور”، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل من الجهات المشاركة والساندة، وأولها الحكومة المحلية في البصرة والجهد الامني والتطوعي والخدمي”.وبين أن “سير العمل في ملعب الميناء الدولي سعة 30 الف متفرج يسير بوتيرة جيدة، إذ وصل الى مراحله النهائية ليكون إضافة مهمة وأيقونة بصرية جميلة ستضفي جوا من المتعة للمباريات التي تقام على أرضه، نظراً لخصوصية تصميمه وروعته، فضلًا عن موقعه، والجماهير التي من المتوقع تواجدها فيه بكثافة خلال منافسات البطولة”.وأشار درجال إلى أن “الزيارة لملعب الميناء شهدت عقد اجتماع مشترك بحضور محافظ البصرة السيد اسعد العيداني مع الشركة المنفذة وتم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لها، بالشكل الذي يفضي إلى زيادة الأيدي العاملة وتقدم نسب الإنجاز على وفق الزمن المحدد”.ولفت إلى أن “التواجد في البصرة اليوم يعطي رسائل ودلالات واضحة تؤكد حجم الاستعدادات الكبيرة، فضلًا عن الدعم المباشر من الحكومة المركزية الذي يكاد يكون الابرز والأكثر، ونطمئن الجميع بعدم وجود أي عائق يذكر، من خلال متابعتنا لمجريات العمل سواء في المدينة الرياضية، وفنادقها أو ملعب الميناء وجميع الوسائل الخدمية الاخرى”.ونوه درجال بأن “خلية العمل المركزية المسؤولة عن التنظيم ستطلق العد التنازلي نحو يوم الانطلاق وستكون متواجدة للوقوف على جميع التحضيرات وتذليل المشاكل إن وجدت”.ودعا درجال وسائل الإعلام إلى “نقل صورة ايجابية عن البصرة ومشاهد الإعمار والاستعداد لإقامة هذا الحدث الجماهيري العربي الكبير”.

التالي

منذ ساعة واحدة

مواجهتان عربيتان امام البرازيل قبل المونديال

منذ 19 ساعة

بسبب “نطحة الوحش” ..



لاعب يتلقى تهديدات بالقتل

منذ 23 ساعة

هل حسم رونالدو خياره في الرحيل عن مانشستر يونايتد

منذ يوم واحد

قائد الشرطة يجدد الولاء للقيثارة الخضراء

منذ يوم واحد

درجال: التظاهرات لن تؤثر على استضافة “خليجي 25”

منذ يومين

موراتا يقود أتلتيكو مدريد لعبور خيتافي في الليجا

منذ يومين

مبابي يطالب ادارة باريس سان جيرمان بالاستغناء عن نيمار

منذ يومين

16 فريقاً في الدوري الممتاز لكرة الصالات

منذ يومين

كلوب: المنتقدون تسرعوا في الحكم على المهاجم نونيز

منذ يومين

صباح جعير مشرفاً للفريق الاول لكرة الأنيق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يؤكد جهوزية البصرة لاستضافة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يؤكد جهوزية البصرة لاستضافة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).