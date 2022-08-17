2022/08/17 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فتحت شرطة ميونيخ قضية جنائية ضد حارس أمن من أصول عربية أظهر التحية النازية لرياضيين من إسرائيل في الحديقة الأولمبية بميونيخ.نشرت الواقعة جريدة “دويتشه تسايتونغ”، حيث أضافت أن الحادث وقع بينما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادى التحية النازية لاسرائيليين..



مقاضاة رجل من اصول عربية في ميونيخ المركز الخبري الوطني.

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